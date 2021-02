Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter entwendet Tablet aus Tasche

Hagen (ots)

Ein Unbekannter entwendete am Donnerstag (18.02.2021) das Tablet aus der Tasche eines 27-Jährigen in der Elberfelder Straße.

Der Hagener befand sich gegen 13:30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Elberfelder Straße, im Bereich des Schwenke Zentrums. Nach bisherigen Erkenntnissen stelle er seine mitgeführte Tasche ab und ließ diese für wenige Minuten aus den Augen. Diese Zeit nutzte ein Unbekannter, um sich das in der Tasche befindliche Tablet des Mannes anzueignen. Anschließend entkam die Person unerkannt und der 27-Jährige bemerkte den Diebstahl erst, als es bereits zu spät war.

Bei dem Tablet handelt es sich um ein "iPad" des Herstellers Apple in grau.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell