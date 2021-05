Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Bakum - Einbruch in unbewohntes Wohnhaus

In der Zeit zwischen Sonntag, dem 29. Mai 2021, 16.00 Uhr, und Sonntag, dem 30. Mai 2021, 15.20 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein bereits längere Zeit leer stehendes Einfamilienhaus in der Alten Dorfstraße ein. Nach einer ersten Durchschau des 50-jährigen Geschädigten wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bakum unter der Telefonnummer (0 44 46) 95 97 10 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Montag, dem 24. Mai 2021, 00.00 Uhr, und Sonntag, dem 30. Mai 2021, 15.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Lüscher Straße in der Garage ein Siphon und eine Steckdosenabdeckung, sowie ein Vogelhäuschen und eine Außenlampe auf der Terrasse einer derzeit leerstehenden Wohnung. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (0 44 41) 94 30 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin

Am Sonntag, den 20. Mai 2021, kam es um 11.35 Uhr in der Hausstetter Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 38-jährige Motorradfahrerin aus Lohne befuhr die Hausstetter Straße in Fahrtrichtung Carum. An der Einmündung Bei den Gänsekuhlen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihre Maschine überschlug sich im Graben und kam in einem sich hieran angrenzenden Acker zum Liegen. Die 38-jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. An ihrem Motorrad entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

Damme - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Motorradfahrerin

Am Sonntag, dem 30. Mai 2021, kam es um 14.25 Uhr in der Hunteburger Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 77-jähriger Fahrzeugführer aus Bohmte befuhr mit seinem PKW die Landesstraße L80 aus Hunteburg kommend in Fahrtrichtung Damme. Als er beabsichtigte, nach links in die Straße Jeddebrok abzubiegen, übersah er eine 55-jährige, vorfahrtsberechtigte Motorradfahrerin aus Kirchlengern. welche mit ihrem Motorrad die L80 aus Damme kommend in Fahrtrichtung Hunteburg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Motorradfahrerin stürzte und schwer verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Am Sonntag, dem 30. Mai 2021, kam es um 13.05 Uhr in der Hinnenkamper Straße zu einem Vekehrsunfall: Ein 25-jähriger Mann aus Diepholz beabsichtigte, mit seinem PKW-Anhänger-Gespann nach rechts auf ein Grundstück abzubiegen. Ein hinter ihm fahrender 47-jähriger Motorradfahrer aus Bramsche erkannte diese Situation zu spät und fuhr auf den Anhänger auf. Er stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. An seinem Krad, sowie auch an dem betroffenen Anhänger entstand Sachschaden in derzeit nicht bekannter Höhe.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person.

Am Sonntag, den 30. Mai 2021 kam es gegen 16.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall: Eine 53-jährige Frau aus Vechta befuhr mit ihrem PKW die Füchteler Straße in Fahrtrichtung Telbrake. Eine 29-jährige Frau aus Vechta (im 7. Monat schwanger) befuhr zeitgleich gemeinsam mit ihrer 2-jährigen Tochter auf einem Pedelec den Fahrradweg entlang der Füchteler Straße. Als die 53-jährige rückwärts in ihre Grundstückseinfahrt einbiegen wollte, übersah sie die 29-Jährige. Diese bekam den Fahrradlenker in den Bauch. Das Kleinkind blieb unverletzt. Die Schwangere wurde vorsorglich zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl am PKW, als auch am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 750 Euro.

Visbek - Diebstahl von Baustelle

Von Mittwoch, 26. Mai 2021, 15.30 Uhr bis Donnerstag, 27. Mai 2021, 08.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Visbek, Rechterfelder Straße, von einer Baustelle eines im Bau befindlichen Wohnhauses einen Rüttler und einen Stampfer des Herstellers Bomag. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Visbek unter der Telefonnummer (0 44 45) 95 04 70 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer

Am Freitag, 28. Mai 2021, gegen 10.00 Uhr, beabsichtigte ein 33-jähriger aus Lohne mit seinem Pkw von einer Grundstücksausfahrt auf die Ravensberger Straße in Vechta einzufahren. Hierbei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 48-jährigen Pedelec-Fahrer aus Vechta, welcher den angrenzenden Radweg in Fahrtrichtung Klemensstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der Pedelec-Fahrer zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Er wurde mittels Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt.

