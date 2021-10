Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Kontrollen im Stadtgebiet

Römerberg (ots)

Am 23.10.2021 auf den 24.10.2021 im Zeitraum 23:45 - 00:15 Uhr wurde durch mehrere Beamte der Polizeiinspektion Speyer in der Germersheimer Straße in Römerberg eine Kontrollstelle durchgeführt. Bei 15 kontrollierten Fahrzeugen konnten vier verkehrsrechtliche Fehlverhalten geahndet werden. Beanstandungswert war hier das Fehlen von mitführungspflichtigen Dokumenten und das Fehlen eines Warndreiecks im Fahrzeug. Die Polizei weist darauf hin, dass auch zur eigenen Sicherheit Warndreiecke mitzuführen sind, da man als Fahrzeugführer möglicherweise eine Unfallstelle abzusichern hat.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell