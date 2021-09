Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 29.09.2021

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Verursacher steht fest

Auf dem Parkdeck des Herkules-Einkaufsmarktes in der Augustastraße in Eschwege hat sich am Dienstagmorgen gegen 09.50 Uhr ein Parkplatzunfall ereignet. Ein 79-jähriger Autofahrer aus Eschwege hatte beim Befahren des Parkdecks das Auto einer 57-jährigen Frau aus Eschwege gestreift und dabei einen Schaden verursacht. Nachdem der Verursacher dann an anderer Stelle auf dem Parkdeck seinen Pkw abgestellt hatte, war der Mann letztlich zum Einkaufen gegangen und hatte sich nicht weiter um den Schaden gekümmert. Zeugen des Vorfalls verständigten dann die Polizei, die vor Ort die weiteren Unfallermittlungen übernahm und nun gegen den 79-Jährigen wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Wildunfälle

Gegen 23.30 Uhr erfasste ein 56-jähriger Autofahrer aus Eisenach ein Reh, als er auf der Bundesstraße B 7 von Netra in Richtung Rittmannshausen unterwegs war. Das Tier verschwand später in der angrenzenden Feldgemarkung. Der Schaden an dem Auto beläuft sich auf 2000 Euro.

Mit einem Fuchs kollidierte ein 45-jähriger Autofahrer aus Meinhard am frühen Mittwochmorgen gegen 04.15 Uhr auf der B 27 zwischen Bad Sooden-Allendorf und Oberrieden. Das Tier überlebte den Aufprall nicht. An dem Pkw entstand ein Frontschaden in noch unbekannter Höhe.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in Jagdhütte; Polizei sucht Zeugen

In der Gemarkung von Großalmerode-Weißenbach sind Unbekannte in eine Jagdhütte "Am Hirtenborn" eingebrochen. Die Täter überwanden die Fassade und schlugen ein Fenster ein und hebelten dann gewaltsam den Fensterverschlag auf. Im Inneren verwüsteten die Täter die Räumlichkeiten und ließen nach ersten Erkenntnissen lediglich ein Fernglas im Wert von 150 Euro mitgehen. Der angerichtete Sachschaden mit ca. 1000 Euro ist bedeutend höher. Festgestellt wurde der Einbruch am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr. Hinweise an die Polizei Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben offenbar versucht im Hoyweg in Eschwege in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Eigentümer wurden von Handwerkern auf einen bestehenden Schaden an ihrer Hauseingangstür aufmerksam gemacht, der den Besitzern zuvor noch nicht aufgefallen war. Demzufolge müssen unbekannte Täter in der zurückliegenden Zeit versucht haben, die Eingangstür aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf 200 Euro. Festgestellt wurde der Schaden am Dienstagmittag gegen 12.00 Uhr. Zum genauen Tatzeitraum ist nichts weiter bekannt. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Ermittlungen gegen 37-Jährigen aus Großalmerode u.a. wegen Körperverletzung und Besitz/Erwerb von Betäubungsmitteln

Gegen einen 37-jährigen Mann aus Großalmerode ermittelt die Polizei in Hessisch Lichtenau, weil dessen Lebensgefährtin am Montagabend gemeldet hatte, dass sie von ihrem Freund geschlagen worden sei. Nachdem er seine Freundin geohrfeigt hatte, war der 37-Jährige trotz offenbar behördlich entzogener Fahrerlaubnis mit einem Auto aufgebrochen und war nach Kassel gefahren, wo er im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen von den Kollegen der Kasseler Polizei angehalten und kontrolliert werden konnte. Im Zuge der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, woraufhin sich der 37-Jährige einer Blutentnahme unterziehen musste. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder nach Hause entlassen. Der Mann muss sich nun u.a. wegen Körperverletzung gegenüber seiner 19-jährigen Lebensgefährtin, sowie wegen des Besitzes und Erwerbs von Drogen verantworten. Dazu kommen Ermittlungen wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und wegen Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, die bei der Kasseler Polizei anhängig sind.

Polizei Witzenhausen

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Witzenhausen wurde jetzt ein Fahrraddiebstahl zur Anzeige gebracht, der sich bereits zwischen Sonntagabend 19.00 Uhr und Montagmorgen 07.00 Uhr ereignet hat. Unbekannte Täter haben von einem Fahrradständer am Nordbahnhof in Witzenhausen in Höhe der Bushaltestelle ein angekettetes Mountainbike der Marke Cube (Typ: Aim Disc) geklaut. Hinweise an die Polizei Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell