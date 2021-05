Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Aufmerksamer Zeuge verhindert Fahrraddiebstahl

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 2.5.2021 verhinderte ein aufmerksamer Zeuge gegen 12.55 Uhr einen Fahrraddiebstahl am Ahlener Bahnhof. Ein 57-Jährige beobachtete, wie ein Jugendlicher sich verdächtig an einem Fahrrad zu schaffen machte. Der Ahlener sprach den 14-Jährigen an, der nicht darauf reagierte. Ein 28-jähriger Ahlener wurde auf die Situation aufmerksam und forderte den Tatverdächtigen auf, stehenzubleiben. Das tat dieser auch. Gegenüber den hinzugezogenen Polizisten gab der Jugendliche aus Ahlen an, dass er das mit einem Tuch gesicherte Fahrrad unberechtigt an sich genommen habe.

Nun sucht die Polizei den Besitzer des sichergestellten Damentrekkingfahrrads, das sich in einem schlechten Zustand befindet. Hersteller ist die Firma Rex, der Rahmen ist silbern mit lilafarbenen Schriftzügen "Rex" und "Trekking". Der Lenker und die Klingel sind ebenfalls lilafarben. Es fehlen die Griffe, der hintere Reflektor und das Schutzblech des Tretlagers. Der Sattelüberzug ist auf der linken Seite aufgeplatzt.

Wem gehört dieses Fahrrad oder wer kennt den Besitzer? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

