Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Raubüberfall auf Seniorin - Täter flüchtig

Warendorf (ots)

Ein Raubüberfall auf eine Seniorin ereignete sich am Montag, den 03.05.2021, um 15.00 Uhr, auf der Hühlstraße. Eine 81-jährige Beckumerin beabsichtigte gerade, eine dortige Arztpraxis zu betreten, als ihr ein bislang unbekannter Täter von hinten ihre Handtasche entriss. Der Unbekannte flüchtete fußläufig in Richtung Speckmannsgasse. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Das Opfer konnte den Täter wie folgt beschreiben: männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt, 175 bis 185 cm groß, kurze schwarze Haare dunkel gekleidet. Ein Zeuge fand Teile der Beute zu einem späteren Zeitpunkt an der Bergstraße auf.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich bei der Polizeiwache Beckum, Telefon 02521-9110 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell