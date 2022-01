Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbruch in Kiosk - Zeuge stellt Täter

Viersen (ots)

Am Abend des 31.12.2021 kam es gegen 22.00 Uhr zu einem Einbruch in einen Kiosk auf der Kanalstraße in Viersen. Ein Anwohner hatte von seiner Wohnung aus drei Personen beobachtet, die um den Kiosk herumschlichen. Er schaute nach und fand eine eingeschlagene Schreibe vor. Auf der Rückseite des Kiosks sah er noch, wie zwei Personen über eine Mauer kletterten. Den Dritten konnte der Zeuge stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Dabei handelt es sich um einen 13-jährigen Jungen aus Viersen. Das Trio war offenbar in den Kiosk eingebrochen und hatte Zigaretten gestohlen. Die beiden Flüchtigen konnte der Zeuge wie folgt beschreiben: Beide sind etwa 14-18 Jahre alt. Einer ist groß, von kräftiger Statur und hat blonde Haare. Der zweite trug eine schwarze Cap und war dunkel gekleidet. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen wurde der 13-Jährige in die Obhut der Eltern übergeben. Das Kriminalkommissariat West hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf die beide flüchtigen Einbrecher. /wg (4)

