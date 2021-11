Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Verletzte nach Verkehrsunfall

Gronau (ots)

Zwei Verletzte und 8.000 Schaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls in Gronau am Montagmorgen. Ein 27 Jahre alter Gronauer war gegen 06.30 Uhr auf der Alstätter Straße aus Richtung Gronau kommend in Richtung Bundesstraße 54 unterwegs. An der Kreuzung Alstätter Straße / Amtsvennweg wollte er den Amtsvennweg geradeaus überqueren. Dabei stieß er mit dem Wagen eines 60 Jahre alten Gronauers zusammen. Dieser hatte den vorfahrtberechtigten Amtsvennweg aus Richtung Gronau kommend in Richtung Ahaus befahren. Der Rettungsdienst brachte beide Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

