Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alkohol zeigte Wirkung

Gronau (ots)

Mehrere Zeugen alarmierten die Polizei in Gronau: Ein Autofahrer war am Dienstagvormittag auf der Landesstraße 572 aus Richtung Gildehaus kommend in Richtung Gronau unterwegs. Die Fahrweise ließ auf eine körperliche Beeinträchtigung oder andere Ablenkung des Autofahrers schließen. Polizeibeamte konnten den Wagen schließlich in Gronau auf der Schiefestraße anhalten. Der Atemalkoholtest brachte Klarheit: Er ergab bei dem Fahrer einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 0,5 Promille schließen ließ. Ein Arzt entnahm dem 33-Jährigen eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Mögliche Geschädigte werden gebeten, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen. Die Fahrt ging über folgende Straße: Gildehauser Straße, Spinnereistraße, Zollstraße, Pfr.-Reukes-Straße, Enscheder Straße, Kleibergstraße / Zollstraße und schließlich die Schiefestraße.

