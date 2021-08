Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Illegale Technoparty im Sternwald aufgelöst

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 15.08.2021, kurz nach 06.00 Uhr konnte die Polizei im tiefen Sternwald eine illegale Technoparty auflösen. Zahlreiche Anwohner aus den Bereichen Wiehre, Waldsee und Oberau waren in Form von lauter Technomusik und vibrierenden Bässen in Ihrer Nachtruhe gestört. Die Polizei musste mehrmals ausrücken, da sie die Veranstaltung zunächst nicht lokalisieren konnte. Letztendlich wurden zahlreiche Personalien festgestellt und Platzverweise ausgesprochen. Die Ermittlungen dauern an.

