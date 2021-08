Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Vandalen auf dem Sportgelände

Freiburg (ots)

Breisach - Eine unschöne Entdeckung machte ein Vorstandsmitglied des Sportvereins Breisach am Samstagmorgen 14.08.2021 auf dem Sportgelände an der Rheinuferstraße. Bislang Unbekannte hatten wohl im Zeitraum von Freitag 21:00 Uhr bis Samstag 08:00 Uhr mehrere Türen des Vereinsheimes des SV Breisach aufgebrochen, die Räume betreten und Einrichtungsgegenstände beschädigt. Doch damit nicht genug wurde auch noch auf dem Rasengelände Müll zerstreut, ein Sonnenschirm in Brand gesteckt und mittels eines Vorschlaghammers der Betondeckel eines Ablaufschachtes zertrümmert. Das Polizeirevier Breisach zeigt sich anhand zahlreich gesicherter Spuren zuversichtlich, die Straftaten aufklären zu können. Hinweise werden unter Tel.: 07667/91170 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell