Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Diebstahl und Sachbeschädigungen - Geschädigte gesucht

Freiburg (ots)

Der Polizeiposten in Endingen bearbeitet zur Zeit einen Diebstahl mit anschließenden Sachbeschädigungen. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Montag (09.08.) auf Dienstag (10.08) in Endingen. Zwischenzeitlich konnte die Täter ermitteln werden, die in Endingen unterwegs waren und an zahlreichen Pkw und Hauswänden Schaden durch das Besprühen von gelben Bauschaum verursacht haben, nachdem sie das Tatmittel von einem Baustellenfahrzeug gestohlen hatten.

Wie außerdem bekannt wurde, haben die Täter unterwegs einen Tretroller, sogenannter Scooter, der Marke Hudora, weißes Deck, pinkfarbene Bremse, silberfarbener Lenker, entwendet und in der Innenstadt abgestellt.

Wo der Scooter gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei in Endingen zu melden. Bisher sind 8 Geschädigte bekannt.

Sollten weitere Bewohner Schäden festgestellt haben, werden auch sie gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Polizeiposten Endingen, Tel.07642/9287-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell