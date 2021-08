Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Sachbeschädigung mehrere Fahrzeuge an einem Autohaus

Freiburg (ots)

Am vergangenen Samstagmorgen, 14.08.2021, zwischen 08.00 Uhr und 09.00 Uhr, haben Unbekannte an einem Autohaus in der Bugstraße in Herbolzheim insgesamt 11 Fahrzeuge mit einer braunen Farbe besprüht und beschädigt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, möge sich beim Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, melden.

