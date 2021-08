Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Automatenaufbruch

Freiburg (ots)

Umkirch - In der Nacht von Sonntag auf Montag, am 16.08.2021, gegen 01:35 Uhr, fiel einer Streife des Polizeireviers Breisach im Rahmen ihrer Streifenfahrt auf, dass zwei Verkaufsautomaten vor einer Metzgerei in der Straße "Am Gansacker" aufgebrochen waren. Unbekannte Täter hebelten die Lebensmittelautomaten mit Gewalt auf und entwendeten die darin befindlichen Geldkassetten. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 33.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/91170 zu melden.

