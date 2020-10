POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.10.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Weikersheim-Nassau: Von Straße abgekommen

Am Donnerstagmorgen ist ein 19-Jähriger mit seinem PKW in Nassau von der Fahrbahn abgekommen. Der Teenager war mit seinem BMW auf der Lange Straße in Richtung Weikersheim unterwegs, als dieser vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abkam. Der 19-Jährige lenkte gegen, woraufhin sein PKW gegen eine Laterne am rechten Straßenrand stieß. Aufgrund des Aufpralls drehte sich der BMW und prallte dann gegen ein Gebäude. Glücklicherweise blieb der junge Mann unverletzt. Der bei dem Unfall enstandene Gesamtschaden wird auf zirka 5.000 Euro geschätzt.

Grünsfeld: In Gegenverkehr geraten

7.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall bei Grünsfeld. Ein 61-Jähriger war gegen 13.45 Uhr mit seinem Opel Monavo auf der Durchfahrtstraße in Grünsfeldhausen in Fahrtrichtung Paimar unterwegs. Auf dieser Strecke geriet sein Transporter aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Zeitgleich kam eine 49-Jährige mit ihrem BMW entgegen. Beide Fahrzeuglenkende versuchten noch auszuweichen, was einen seitlichen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern konnte. Sowohl die 49-Jährige, als auch der 61-Jährige blieben bei dem Unfall unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 7.000 Euro.

