POL-BOR: Gescher - Faustgroßen Stein geworfen

Scheibe hält stand

Gescher (ots)

Mit einem faustgroßen Stein haben Unbekannte versucht, eine Scheibe in Gescher einzuwerfen. Das Sicherheitsglas der Sporthalle am Borkener Damm zersplitterte, hielt jedoch stand. Zu dem Geschehen kam es zwischen Montag, 16.00 Uhr, und Dienstag, 07.45 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

