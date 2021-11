Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Autofahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 32 Jahre alte Autofahrerin am Dienstagmorgen in Gescher zugezogen. Die Gescheranerin war gegen 07.40 Uhr auf der Franz-Josef-Straße (K 6) aus Richtung Gescher kommend in Richtung Südlohn unterwegs, um dann nach links auf die Landesstraße 608 in Richtung Velen abzubiegen. Dabei stieß die Autofahrerin mit einem 37-Jährigen zusammen. Der Autofahrer aus Südlohn hatte die Franz-Josef-Straße aus Richtung Südlohn kommend in Richtung Gescher befahren und wollte die Landesstraße 608 geradeaus überqueren. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

