Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Schulfassade beschmiert

Borken (ots)

Mehrere Farbschmierereien hat ein Unbekannter an einem Schulgebäude in Borken hinterlassen. Das Geschehen spielte sich am Donnerstag oder Freitag vergangener Woche an der Josefstraße ab. Der Täter besprühte eine Klinkerwand, eine Fensterscheibe und einen Abfallbehälter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell