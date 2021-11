Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Schmierereien an Schulgebäude

Isselburg (ots)

In Form von Farbschmierereien haben Unbekannte in Isselburg einigen Sachschaden angerichtet. Die Täter besprühten mehrere Außenwände einer Schule an der Straße Stromberg mit schwarzer Farbe. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 12.00 Uhr, und Dienstag, 08.00 Uhr. Wer Hinweise zu den Verantwortlichen geben kann, sollte sich mit der Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 in Verbindung setzen.

