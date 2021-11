Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Sinnlose Gewalt

Stadtlohn (ots)

Zwei Schaufensterscheiben und einen Aschenbecher haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Stadtlohn beschädigt. Mit Steinen warfen Täter eine Scheibe eines Verbrauchermarktes am Pfeifenofen und eine zweite gläserne Fassade eines Geschäftes an der Klosterstraße ein. Auf einen an einer Hauswand eines Geldinstitutes an der Eschstraße befestigten Ascher schlugen oder traten Vandalen ein. Der zeitliche Zusammenhang sowie die räumliche Nähe sprechen derzeit für einen Täter beziehungsweise eine Tätergruppe. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

