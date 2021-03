Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Neuwertigen Pkw gestohlen

53902 Kall (ots)

Als eine 31-Jährige aus Kall am Montagmorgen (09.30 Uhr) ihr Fahrzeug nutzen wollte, bemerkte sie den Diebstahl ihres schwarzen BMW 520. Sie selbst hatte am Abend zuvor den Pkw in ihrer Hofeinfahrt am Bachweg geparkt. Das Fahrzeug verfügt über ein sogenanntes Keyless-Go-System.

