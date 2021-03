Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schwarzen Roller getohlen

53902 Bad Münstereifel (ots)

Als ein 39-Jähriger aus Bad Münstereifel am Sonntagvormittag (10.00 Uhr) seinen Roller nutzen wollte, bemerkte er den Diebstahl seines Zweirades. Er selbst hatte seinen Roller bereits am 16.02.2021 an der Straße "Otterbach" abgestellt. Unbekannte hatten während dieser Zeit den Roller von dort entwendet.

