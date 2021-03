Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schrotthändler erwischt

53945 Blankenheim-Rohr (ots)

Samstagvormittag (11.30 Uhr) beobachtete der Geschädigte einen blauen Kleintransporter an seinem Wohnhaus. Er erkannte, dass zwei Insassen über seine Begrenzungsmauer auf sein Grundstück an der Hochstraße stiegen. Von hier luden sie mehrere Schneefanggitter und Fallrohre in ihr Fahrzeug. Als der Geschädigte die Personen am Fahrzeug auf den Diebstahl ansprach, entluden sie das Diebesgut widerwillig. Danach setzten die "Schrotthändler" ihre Fahrt fort.

