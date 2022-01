Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Zigarettenautomat aufgebrochen - Kripo sucht Zeugen

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

In der Nacht zum 01. Januar beschädigten Unbekannte einen Zigarettenautomaten auf der Vorster Straße in St. Tönis und stahlen Zigaretten in unbekannter Höhe. Der Aufbruch wurde gegen 11.30 Uhr gemeldet. Zu einem zweiten Einsatz kam es in der Nacht zum 02. Januar gegen 01.40 Uhr. Hier hatten Unbekannte vermutlich einen Böller am selben Automaten gezündet und diesen beschädigt. Ob auch hier Zigaretten gestohlen wurden, steht noch nicht fest. Die Kripo in Kempen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (2)

