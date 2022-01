Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Silvesterabend befuhr eine 19 jährige Nettetalerin gegen 19:00 Uhr mit ihrem Pkw die B 509 aus Richtung Lobberich kommend in Richtung Boisheim. An der Kreuzung B 509 Dornbuscher Straße, wollte sie nach links in Richtung Dornbusch abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden PKW, welcher von einem 21-jährigen Nettetaler geführt wurde. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem die 19-Jährige schwer und der 21-Jährige und seine 23-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet. /HJR (1123)

