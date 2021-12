Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Brüggen-Bracht (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 30.12.2021, 19:00 Uhr und Freitag, 31.12.2021, 12:30 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf dem Lilienweg in Brüggen-Bracht einzubrechen. Hierzu versuchten sie durch Hebeln an der Hauseingangstür in das Gebäude zu gelangen. Es blieb jedoch beim Versuch. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162 377-0. /tg (1123)

