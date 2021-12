Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Diebe stehlen über 30 Meter Kupferrohre - Kripo erbittet Hinweise

Brüggen (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde haben unbekannte Täter bereits in der Nacht von Heiligabend, 20 Uhr, auf den ersten Weihnachtstag, 8 Uhr, in Brüggen auf dem Burgwall Kupferrohre gestohlen. Insgesamt schraubten die Diebe fünf Rohre von jeweils etwa 6,50 Meter von einem Gebäude ab. Die Kripo sucht Zeugen und fragt: Wer hat dort in der Nacht von Heiligabend auf den ersten Weihnachtstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat West unter der Rufnummer 02162 377-0. /mr (1122)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell