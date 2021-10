Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hinweise zu Veranstaltungen Info-Truck - Informationen für ein sicheres Zuhause in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg muss die für

Dienstag, 02.11.2021, 10.00 - 17.00 Uhr, Böblingen, Bahnhofstraße neben Zugang "Mercaden",

angesetzte Veranstaltung mit dem Info-Truck " i MOBIL - INFORMATIONEN FÜR EIN SICHERES ZUHAUSE" des Landeskriminalamts Baden-Württemberg absagen.

Die folgenden Termine

Mittwoch, 03.11.2021, 10.00 - 17.00 Uhr, Gärtringen, Rohrweg 2, vor dem Rathaus

Donnerstag, 04.11.2021,10.00 - 17.00 Uhr, Weil der Stadt, Platz gegenüber Edeka-Center, Hermann-Schnaufer Straße

Freitag, 05.11.2021, 10.00 - 17.00 Uhr, Sindelfingen, Oberer Marktplatz

Donnerstag, 11.11.2021, 10.00 - 17.00 Uhr, Schwieberdingen, Schlosshof vor dem Rathausbrunnen

Freitag, 12.11.2021, 10.00 - 17.00 Uhr, Bietigheim-Bissingen, Kronenplatz (Kronenzentrum)

finden statt.

Die zwischen dem 26.10. und 28.10.2021 in Ludwigsburg, Vaihingen an der Enz und Remseck am Neckar-Neckarrems entfallenen Veranstaltungen werden nachgeholt. Die neuen Termine werden sobald als möglich bekanntgegeben.

