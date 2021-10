Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Nebringen: Polizei muss Alkoholisierten in Gewahrsam nehmen

Ludwigsburg (ots)

Hilferufe ließen eine Anwohnerin des Bahnhofs in Nebringen am frühen Donnerstagmorgen, gegen 03.50 Uhr, aufmerksam werden. Die Frau alarmierte hierauf die Polizei und teilte mit, dass sie einen Mann beobachten könne, der im Bereich der Bahnhofsunterführung stehe und um Hilfe rufe. Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Herrenberg trafen einen orientierungslosen, stark alkoholisiert wirkenden 61 Jahre alten Mann an. Da dieser keine Möglichkeit hatte nachhause zu gelangen, verbrachte er den Rest der Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers.

