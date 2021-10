Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen (B 14

K 1079): Verkehrsunfall hat vier Leichtverletzte zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 14 am Abzweig nach Gärtringen zu einem Verkehrsunfall in dessen Folge vier Personen leicht verletzt wurden. Die 32-jährige Lenkerin eines Honda befuhr die B14 von der Autobahn kommend in Richtung Herrenberg und übersah an der Lichtzeichenanlage aufgrund der tief stehenden Sonne das Rotlicht und kollidierte an der Einmündung mit der 28-jährigen Lenkerin einer Mercedes-Benz A-Klasse, die aus Richtung Gärtringen auf die B14 in Richtung Autobahn abbiegen wollte. Durch die Kollision wurde der Honda 35 Meter über die Fahrbahn geschleudert und kam am Fahrbahnrand im Grünbereich zum Stehen. Die Lenkerin der A-Klasse sowie die Lenkerin des Honda, ihr 34-jähriger Mitfahrer und ein eineinhalb Jahre altes Kleinkind wurden durch den Unfall leicht verletzt und durch Rettungskräfte vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 19.000 Euro. Die Fahrbahn musste während der Bergung und der sich anschließenden Fahrbahnreinigung teilweise gesperrt werden, wodurch es zeitweise zu Rückstau auf der Autobahn und auf der B14 aus Richtung Herrenberg kam. Die Fahrbahn wurde um 18.45 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. An der Unfallstelle waren neben den beiden eingesetzten Streifenbesatzungen zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes, ein zufällig vorbeikommendes Fahrzeug der Feuerwehr Nagold mit einem Feuerwehrmann und eine Straßenreinigungsmaschine vor Ort.

