Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg - Oßweil: Einbruch in Gärtnerei

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen schlug ein Unbekannter die Glaschiebestür einer Gärtnerei in der Schmidener Straße in Oßweil ein und entwendete Kassen und Spardosen, die sich in den Büroräumen befanden. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Oststadt, Tel. 07141 29920-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell