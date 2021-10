Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugenaufruf nach unklarem Unfallhergang

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 07:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Schlossstraße in Ludwigsburg. Eine 31-jährige Opel-Fahrerin und ein 50 Jahre alter LKW-Lenker befuhren nebeneinander die zweispurig verlaufende Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Stuttgart. Im weiteren Verlauf stießen die beiden Fahrzeuge seitlich zusammen. Der Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Da die Unfallbeteiligten widersprüchliche Angaben machen, bittet das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, Zeugen sich zu melden.

