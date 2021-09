Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl aus Pkw

Gückingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (11./12.09.2021) wurden durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter bei drei in der Hochstraße geparkten Pkw die Seitenscheiben eingeschlagen und aus einem der Pkw Bargeld und Dokumente entwendet. Eine Zeugin hatte gegen 01:00 Uhr einen lauten Schlag wahrgenommen, so dass hier die Tatzeit anzunehmen ist. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen.

