Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Boisheim: Trunkenheitsfahrt endet leicht verletzt an Straßenlaterne und Hauswand - Blutprobe entnommen

Viersen-Boisheim (ots)

Am Mittwoch gegen 18.20 Uhr ist ein 34-jähriger Pole aus Nettetal in Boisheim auf der Nettetaler Straße gefahren. In einer Linkskurve kam er mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Straßenlaterne und kam an einer Hauswand zum Stehen. Beim Überprüfen der Fahrtüchtigkeit stellte die Polizei fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Leichtverletzten in ein Nettetaler Krankenhaus, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Weiter besteht der Verdacht, dass der 34-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Die Polizei beschlagnahmte das stark beschädigte Auto. Die Straßenlaterne wurde durch den Aufprall stark und die Hauswand leicht beschädigt. /mr (1121)

