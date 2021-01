Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210115 - 0049 Frankfurt-Oberrad: Weitere Sachbeschädigung

Frankfurt (ots)

(fue) Eine weitere Festnahme in Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung erfolgte am Freitag, den 15. Januar 2021, gegen 00.45 Uhr, in der Wiener Straße.

Der Festgenommene, ein 34-jähriger Frankfurter, wird beschuldigt, kurz zuvor ein Gebüsch vor einer dortigen Kirchengemeinde angezündet und in deren Eingangsbereich mittels eines Mülleimers mehrere Scheiben beschädigt, bzw. komplett zerstört zu haben.

