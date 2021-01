Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210115 - 0047 Frankfurt-Westend-Nord: Und täglich grüßt der Zivilfahnder

Frankfurt (ots)

(wie) Bereits am Mittwoch, 13.01.2021, wurden drei männliche wohnsitzlose Jugendliche (zwei 16-Jährige und ein 18-Jähriger) von Zivilfahndern festgenommen, die sie beobachteten, wie sie ein Auto in der Elbestraße gemeinschaftlich aufbrachen. Die Maßnahmen waren am Donnerstag, 14.01.2021, um 12:40 Uhr mit der Zahlung einer Sicherheitsleistung beendet und die jungen Männer wurden vom Polizeipräsidium entlassen.

Die zu erwartende Strafe für die ihnen zur Last gelegte Tat schreckte das Trio dann nur insgesamt 38 Minuten ab. Um 13:18 Uhr stahlen sie aus einem Fahrzeug eines Paketzustellers in der Eschersheimer Landstraße - keine 800 Meter vom Polizeipräsidium entfernt - gemeinschaftlich einen Rucksack.

Wieder klickten die Handschellen der Zivilfahnder und die diebische Bande wanderte zurück in die Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums, wo sie heute dem Haftrichter vorgeführt werden sollen.

Gegen die beiden 16-Jährigen und den 18-Jährigen laufen Strafverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

