Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Schwarzer Kleinwagen nach Unfall auf der B199/Abfahrt Ochsenweg gesucht

Flensburg (ots)

Am Sonntag (06.09.20) kam es gegen 20:35 Uhr auf der B199 in der Ausfahrt zum Ochsenweg zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der Fahrer eines Porsche Cayenne fuhr stadtauswärts und wollte von der B199 auf den Ochsenweg abfahren. Im Kurvenbereich kam ihm ein schwarzer Kleinwagen entgegen, der die Kurve schnitt. Der Porschefahrer musste nach rechts ausweichen und kollidierte mit der Leitplanke. Der Kleinwagen fuhr weiter in Richtung Handewitt.

Der Fahrer des Wagens und Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich beim Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres (Tel.: 0461 - 484 0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

