Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Symbol der Zuwendung und Anteilnahme ++ Kuschelige Trostspender für Kinder

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Dank der Deutschen Teddy-Stiftung und eines großzügigen Spenders konnte der Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Lüneburg, Hans-Jürgen Felgentreu, am heutigen Montag die neuen Trostspender, stellvertretend für die sechs Polizeiinspektionen, entgegennehmen. In Vertretung für die Stiftung überreichte die "Teddy-Botschafterin" Frau Annette Piechota die 192 Teddybären. Die Teddys werden nun an die Streifendienste der Polizeiinspektionen verteilt und sind bereit, ihren Dienst anzutreten. Dies war nicht die erste Teddybär-Spende der Stiftung. Bereits in den Jahren 2012, 2014 und 2019 erhielt die Polizeidirektion Lüneburg kuschelige Unterstützung. Polizeihauptkommissar Gerald Pape, zuständig für die Verkehrsprävention in der Polizeidirektion, steht seit dem Jahr 2014 mit der Stiftung im engen Kontakt und sorgt dafür, dass alle Bären ihren Platz in den Streifenwagen der Inspektionen einnehmen können. Die 1998 gegründete Teddy-Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern Trost zu spenden, indem sie ihnen in Krisensituationen mit einem Teddybären einen Begleiter und Freund schenken. Die braunen Kuscheltiere werden beispielsweise an Krankenhäuser, Rettungsdienste, Feuerwehren, an Kriseninventionsteams und die Polizei verteilt. Seit der Gründung konnten mehr als 300.000 Teddybären verteilt werden. Polizeivizepräsident Hans-Jürgen Felgentreu bedankte sich bei Frau Piechota und dem Spender:

"Dieses tolle Projekt spendet mehr als einfach nur Stofftiere. Die kuscheligen Trostspender können unseren kleinsten Mitgliedern der Gesellschaft einen wichtigen Halt in schwierigen Situationen geben. Darüber hinaus helfen die Teddybären auch unseren Kolleginnen und Kollegen dabei, einen besseren Zugang zu den teils traumatisierten Kindern zu bekommen. Ein Projekt, dass wirklich jedem am Herzen liegt!"

Original-Content von: Polizeidirektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell