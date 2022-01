Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrskontrollen durch Revier Süd-West: Autofahrer mit 1,8 Promille gestoppt

Kassel (ots)

Kassel und Baunatal:

Beamte des Polizeireviers Süd-West haben am gestrigen Donnerstagabend und in der vergangenen Nacht mobile Kontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit in Kassel und Baunatal durchgeführt. Dabei hielten die Polizisten acht Fahrzeuge an und stellten mehrere Verkehrsverstöße, wie in einem Fall Mängel am Pkw sowie zweimal nicht angelegte Sicherheitsgurte, fest. Darüber hinaus stoppten die Beamten am späten Abend in Kassel-Harleshausen einen alkoholisierten Fahrer.

Der 46-Jährige am Steuer eines BMW ohne Kennzeichen war den Polizisten gegen 23:15 Uhr auf der Wolfhager Straße entgegengekommen, woraufhin die Streife augenblicklich wendete und den Wagen anhielt. Sofort schlug den Beamten Alkoholgeruch entgegen. Einem anschließenden Atemalkoholtest zufolge hatte der Fahrer aus Kassel 1,8 Promille intus, weshalb er die Polizisten zur Blutentnahme auf das Revier begleiten musste. Da er offenbar auch unter Drogeneinfluss stand, soll die Probe nun auch Aufschluss darüber geben, wie viel Rauschmittel er im Blut hatte. Zu guter Letzt besitzt der 46-Jährige nach derzeitigem Ermittlungsstand keinen Führerschein, weshalb er sich nun neben Trunkenheit im Verkehr auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss. Die Ermittlungen hinsichtlich der fehlenden Kennzeichen dauern an.

Ulrike Schaake

