Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Freitag, den 07.01.2022, gegen 10:05 Uhr in der Leuschnerstraße. Eine 52-jährige PKW-Fahrerin bog von der Leuschnerstraße nach links in die Bremserstraße ab. Hierbei übersah sie eine von rechts kommende und bevorrechtigte 28-jährige PKW-Fahrerin, welche die Leuschnerstraße in Richtung Goerdelerplatz befuhr. Beide Frauen wurden leicht verletzt und vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell