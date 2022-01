Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Bürogebäude

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 05.01.22 um 14:15 - Donnerstag, 06.01.22 um 08:00 Uhr wurde in die Büroräumlichkeiten einer Telekommunikationsfirma in der Rheinallee eingebrochen. Ein Tresor wurde aus der Wand herausgebrochen und entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 615 Euro. Ermittlungen dauern an.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

