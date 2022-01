Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In zwei Wohnungen eingebrochen

Ludwigshafen (ots)

Im Laufe des Donnerstags, 06.01.2022 brachen in der Zeit von 10 - 15 Uhr Unbekannte in eine leerstehende Wohnung in der Mußbacher Straße ein. In der Dackenheimer Straße kam es in der Zeit vom 18:30 - 20:20 Uhr ebenfalls zu einem Wohnungseinbruch. Ob ein Zusammenhang zwischen bei beiden Taten besteht und ob etwas entwendet wurde, ist Bestandteil der derzeitigen Ermittlungen. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen.

Wenden Sie sich hierfür an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zentrale Prävention

Bismarckstraße 116

67059 Ludwigshafen

Tel.: 0621-963-1151

Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell