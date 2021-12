Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruchserie in Lamstedt

Cuxhaven (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (30.11. - 01.12.2021) kam es in Lamstedt zu mehreren Einbrüchen beziehungsweise Einbruchsversuchen. Unbekannte Täter brachen hierbei unter anderem zwischen Dienstag - 18:00 Uhr und Mittwoch - 07:45 Uhr in eine Werkstatt in der Basbecker Straße ein und entwendeten hochwertige Werkzeuge und Laptops. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt über 10.000 Euro.

Ebenso brachen unbekannte Täter zwischen Dienstag - 11:40 Uhr und Mittwoch - 08:30 Uhr in eine Gaststätte in der Großen Straße ein und entwendeten Zigaretten sowie eine Geldkassette.

Zwischen Dienstag - 22:30 Uhr und Mittwoch - 12:30 Uhr versuchten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Bremervörder Straße aufzubrechen. Hier bleib es beim Versuch.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe zueinander könnten alle Taten durch den/die gleichen Täter begangen worden sein. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden daher gebeten, sich bei der Polizei Hemmoor (04771 6070) zu melden.

