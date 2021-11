Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Haftbefehle vollstreckt

Görlitz, Kodersdorf (ots)

Innerhalb weniger Stunden sind durch die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf drei Haftbefehle vollstreckt worden. In diesem Zusammenhang wurde am gestrigen Sonntag zunächst ein polnischer Mann (29), am heutigen Montag ein georgischer (28) sowie ein weiterer polnischer Staatsangehöriger (27) ergriffen.

In zwei Fällen lag der Festnahmeort in bzw. bei Kodersdorf, im dritten Fall in der Görlitzer Bahnhofstraße.

Unterdessen zahlten die Verurteilten die offenen Geldstrafen und reisten anschließend weiter. In diesem Zusammenhang wurden bei dem 29-Jährigen wegen Trunkenheit im Verkehr 500,00 Euro, bei dem 28-Jährigen wegen Diebstahls 320,00 Euro und bei dem 27-Jährigen wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln 600,00 Euro fällig.

