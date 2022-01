Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht - Ausgebremst, mit Messer bedroht und Auto zerkratzt

Ludwigshafen (ots)

Am 06.01.2022 fuhr um 18:18 Uhr ein Mann mit seinem grauem VW Arteon auf der Konrad-Adenauer-Brücke in Richtung Ludwigshafen. In der Rheinuferstraße bremste ein vor ihm fahrender Hyundai-Fahrer stark ab, so dass er ebenfalls abbremsen musste. Nach einer Lichthupe seitens des Folgenden, stieg unvermittelt der Fahrer des Hyundai in Höhe der Rhein-Galerie aus, ging zu dem Fahrerfenster des VW-Fahrers, bedrohte diesen mit einem Messer und fragte ihn "Was soll das". Der Beifahrer des Hyundai-Fahrers stieg ebenfalls aus und versuchte ihn zurückzuhalten, was ihm auch gelang. Der Mann mit dem Messer zerkratzte jedoch bei der Rückkehr zu seinem Hyundai noch den Lack des VW und flüchtete über die Kurt-Schumacher Brücke nach Mannheim. Ermittlungen dauern an.

Beschreibung des Hyundai-Fahrers:

Männlich, dünn, dunkle Hose, dunkler Kaputzenpullover, kurze Haare

Wer hat die Situation beobachtet und kann Hinweise zum Kennzeichen und oder den Insassen des Hyundai geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell