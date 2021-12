Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.12.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte am Montag einen in Bretzfeld geparkten BMW. Die Besitzerin stellte den Wagen gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schwabenstraße ab. Als die Frau gegen 12 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie Beschädigungen in Höhe von rund 1.000 Euro an der Heckstoßstange des BMWs. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher der Beschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Zweiflingen: Fiat überschlagen

Bei Zweiflingen kam in der Nacht auf Mittwoch ein Fiat von einer Landesstraße ab. Der 24 Jahre alte Fahrer war gegen 1 Uhr auf der L1050 in Richtung Friedrichsruhe unterwegs, als er auf Höhe von Heiligenhaus vermutlich aufgrund der glatten Straße die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Fiat kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich dort zweimal. Die Höhe des am Fahrzeug entstandenen Schaden ist bislang unbekannt. Der 24-Jährige blieb unverletzt.

