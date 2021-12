Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.12.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ittlingen: Feuerwehr bringt Sonnenwendfeuer unter Kontrolle

Nachdem ein Feuer zur Wintersonnenwende am Dienstagabend bei Ittlingen außer Kontrolle geriet, musste die Feuerwehr mit mehreren Einsatzkräften ausrücken. Ein Mann hatte auf seinem Grundstück im Gewann Steinbühl am Abend das Feuer entzündet, welches aus unbekannten Gründen auf eine Holzlagerstätte übergriff. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Bis auf das verbrannte Holz entstand kein Sachschaden.

Bad Rappenau: Teure Schäden bei Verkehrsunfall

Auf einer Landstraße bei Bad Rappenau-Bonfeld kollidierten am Dienstagvormittag zwei PKW. Eine 31-Jährige wollte gegen 11 Uhr mit ihrem VW von einem Parkplatz auf die Landesstraße 1107 abbiegen. Dabei übersah sie vermutlich den bereits dort fahrenden BMW einer 57-Jährigen, woraufhin es im Bereich der Ausfahrt zum Zusammenstoß kam. Die Fahrerinnen blieben unverletzt, allerdings entstanden Schäden in Höhe von rund 13.000 Euro.

Eppingen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte stiegen zwischen Donnerstag vergangener Woche und Dienstag in ein Wohnhaus in der Eppinger Weinbrennerstraße ein. Der oder die Täter öffneten gewaltsam eine Schiebetür am Wintergarten des Hauses und gelangten so ins Gebäudeinnere. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Wertgegenstände. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Weinbrennerstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Bad Rappenau: Bei Unfall verletzt

Eine 24-Jährige wurde bei einem Unfall am Mittwochmorgen bei Bad Rappenau leicht verletzt. Die Frau war mit ihrem Seat gegen 8 Uhr auf der Landesstraße 549 unterwegs, als sie wohl den Ford eines 51-Jährigen übersah, der sein Auto aufgrund eines Pannenfahrzeugs auf der Straße abbremsen musste. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der Schäden in Höhe von rund 7.000 Euro entstanden.

Heilbronn: Beim Driften Autos beschädigt

Auf dem Schotterparkplatz an der Heilbronner Theresienwiese wurden am Montagnachmittag zwei Fahrzeuge von einem Unbekannten beschädigt. Zeugen hatten beobachtet, wie der Fahrer eines unbekannten Wagens gegen 15.20 Uhr auf dem Parkplatz driftete. Durch die Drehung des Wagens wurden Steine auf zwei geparkte Autos geschleudert, die dadurch beschädigt wurden. Weitere Zeugen, die Hinweise auf das driftende Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 7479 0 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Gegenverkehr beim Abbiegen übersehen

Weil ein 45-Jähriger am Montagnachmittag wohl einen entgegenkommenden Mercedes übersah und der Mercedes-Fahrer vermutlich zu schnell unterwegs war, kam es in der Heilbronner Zehentgasse zur Kollision. Der 45-Jährige wollte gegen 16.30 Uhr mit seinem VW nach links in die Lammgasse abbiegen. Zeitgleich kam ihm ein 22-Jähriger mit seinem Mercedes entgegen. Die beiden Fahrzeuge stießen daraufhin im Kreuzungsbereich zusammen, wobei beide Autofahrer leicht verletzt wurden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Offenau: Renault auf Drogerie-Parkplatz beschädigt

Der Renault Clio einer 46-Jährigen wurde am Montagmittag auf dem Parkplatz einer Drogerie-Filiale in Offenau beschädigt. Die Frau stellte ihren Wagen gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz in der Hauptstraße ab. Als sie gegen 13 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte bemerkte sie den Schaden an der linken Fahrzeugfront. Dieser wurde vermutlich durch einen anderen Verkehrsteilnehmer verursacht, der sich jedoch nicht um die Schadensregulierung kümmerte, sondern stattdessen einfach davonfuhr. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell