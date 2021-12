Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.12.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigten am Montag einen in Künzelsau geparkten Pkw. Die 30-jährige Besitzerin des Autos stellte ihren Wagen gegen 11.30 Uhr auf dem Wertwiesenparkplatz ab. Als sie gegen 13 Uhr zurück zu dem Pkw kam, bemerkt sie einen langen und welligen Kratzer auf der Fahrerseite. Die oder der Unbekannte beschädigte offenbar den Lack mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Künzelsau: Nicht angemeldete Versammlung

In der Innenstadt von Künzelsau fand am Montagabend eine nicht angemeldete Versammlung statt. Gegen 18 Uhr versammelten sich eine Vielzahl von Personen vor dem "Alten Rathaus" in der Hauptstraße und liefen gemeinsam als Aufzug durch die Innenstadt. Bei der nicht angemeldeten Versammlung kam es zu einer Widerstandshandlung und Beleidigung gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Zwei Bußgeldverfahren und drei Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell