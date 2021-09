Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Diebstahl aus PKW, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Eine bislang unbekannte Person machte sich im Zeitraum von Montag, 21:30 Uhr, bis Dienstag, 13:45 Uhr, an einem PKW in der Liegnitzer Straße zu schaffen. Auf noch nicht geklärte Weise öffnete der Langfinger einen verschlossenen, am Fahrbahnrand abgestellten VW und entwendete mehrere im Fahrzeug befindliche Dinge. Der Schaden beläuft sich auf rund 260 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 zu melden.

/cp

