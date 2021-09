Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lautenbach - Fahrradfahrer schwer verletzt

Lautenbach (ots)

Ein Fahrradfahrer ist am Dienstagnachmittag auf einem unbefestigten Waldweg zwischen Kleinem und Großem Schärtenkof gestürzt und hat sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 57-Jährige gegen 17:20 Uhr mit seinem Mountain-Bike alleinbeteiligt in eine Spurrille gekommen und danach an einer Böschung zu Fall gekommen sein. Der schwer verletzte Mann wurde nach Erstversorgung durch einen Rettungsdienst mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Offenburg gebracht. Einsatzkräfte des Polizeipostens Oberkirch sowie der Feuerwehren Oberkirch und Lautenbach waren im Einsatz.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell